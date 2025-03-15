Трамп подписал указ о сокращении функций агентства по глобальным медиа

Президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, в том числе агентства по глобальным средствам массовой информации (USAGM).
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