«Это произведет впечатление». В Киеве анонсировали удары баллистическими ракетами по России. Цели — Москва и военные объекты

Украина может попытаться нанести удар по России баллистической ракетой собственного производства. Соответствующие планы раскрыл главный конструктор и соучредитель украинской компании Fire Point Денис Штилерман.
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