Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 068 подписчиков

«Это произведет впечатление». В Киеве анонсировали удары баллистическими ракетами по России. Цели — Москва и военные объекты

«Это произведет впечатление». В Киеве анонсировали удары баллистическими ракетами по России. Цели — Москва и военные объекты

Украина может попытаться нанести удар по России баллистической ракетой собственного производства. Соответствующие планы раскрыл главный конструктор и соучредитель украинской компании Fire Point Денис Штилерман.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Валерий
Вот почему этот гребанный еврей еще жив ???
Ответить
4 н.