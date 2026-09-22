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США снова сыграли на слухах об открытии Ормуза, снизив цены на нефть

США снова сыграли на слухах об открытии Ормуза, снизив цены на нефть Иран не собирается открывать Ормузский пролив, в Тегеране опровергли появивш.

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