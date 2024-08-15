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Русская весна

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Опрос показал отношение американцев к России и Палестине

Опрос показал отношение американцев к России и Палестине

Более четверти американцев полагают, что вице-президент США Камала Харрис больше симпатизирует Палестине, чем Израилю, и свыше половины считают Россию и Иран врагом США, следует из результатов опроса компании YouGov, проведенного совместно с журналом Economist.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Хороший американец - мертвый американец . 25% можно оставить .
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