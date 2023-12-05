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Песков: выдвинувший Путина на звание человека года журнал Time не имеет значения

Песков: выдвинувший Путина на звание человека года журнал Time не имеет значения

Роль президента России Владимира Путина на мировой арене переоценить невозможно. Но решение журнала The Time выдвинуть главу государства на звание «Человек года» не играет большого значения, так как это не единственное издание, составляющее подобные рейтинги.

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