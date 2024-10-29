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Захарова: в Брянской области ликвидировали наемников ВСУ из США, Польши и Канады

Захарова: в Брянской области ликвидировали наемников ВСУ из США, Польши и Канады

В Брянской области предотвратили попытку вторжения наемников вооруженных сил Украины (ВСУ), среди диверсантов были американцы, поляки и канадцы.

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