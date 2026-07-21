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Редкая кошка расширила свой ареал обитания в Приморье

Редкая кошка расширила свой ареал обитания в Приморье

Леопард поселился в заказнике «Полтавский» в Приморье, расширив территорию обитания своего подвида. Самка с номером Leo 286F постоянно живет как минимум в 10 километрах от границ национального парка «Земля леопарда», сообщает PRIMPRESS.

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