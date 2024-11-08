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Черные синяки под глазами, шов на животе: Отар Кушанашвили показал себя после химиотерапии

Черные синяки под глазами, шов на животе: Отар Кушанашвили показал себя после химиотерапии

В июне у Отара Кушанашвили обнаружили раковую опухоль. Журналист перенес несколько операций и сейчас проходит курс химиотерапии.

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