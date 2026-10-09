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Газета.ру

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NBC News: США представят Украине новый всеобъемлющий мирный план

NBC News: США представят Украине новый всеобъемлющий мирный план

США разработали «новый всеобъемлющий новый план», который поможет преодолеть затянувшийся тупик в конфликте на Украине.

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