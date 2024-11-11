Томенко рассказал, сколько миллиардов получит Алтай в 2025 году и на что их потратят

Губернатор Алтайского края отметил, что поддержка из федерального бюджета позволяет оперативно реагировать на запросы жителей Алтайский край получит почти 15 млрд рублей в 2025 году в виде поддержки из федерального бюджета, сообщил губернатор региона Виктор Томенко в своем Telegram-канале.