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Томенко рассказал, сколько миллиардов получит Алтай в 2025 году и на что их потратят

Томенко рассказал, сколько миллиардов получит Алтай в 2025 году и на что их потратят

Губернатор Алтайского края отметил, что поддержка из федерального бюджета позволяет оперативно реагировать на запросы жителей Алтайский край получит почти 15 млрд рублей в 2025 году в виде поддержки из федерального бюджета, сообщил губернатор региона Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

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