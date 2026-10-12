Главнокомандующий НАТО в Европе представил в Варшаве «Теорию победы»

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе – американский генерал Алексус Гринкевич представил на Варшавском форуме по безопасности разработанную с его участием стратегию Североатлантического альянса на случай гипотетического нападения России на восточный фланг блока.