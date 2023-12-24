Аналитики рассказали, что будет с ценами на авто в 2024 году

МОСКВА, 24 декабря, ФедералПресс. Замначальника отдела аналитики агентства «Автостат» Виктор Пушкарев заявил, что в следующем году автомобили в России подорожают из-за инфляционных процессов и государственного воздействия на автопром.
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