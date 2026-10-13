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Посольство России отвергло обвинения главы MI5 в адрес Москвы

Посольство России отвергло обвинения главы MI5 в адрес Москвы

Посольство России назвало обвинения главы британской контрразведки MI5 Кена Маккаллума в адрес Москвы попыткой расширить полномочия спецслужб и отвлечь внимание от внутренних проблем Великобритании.

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