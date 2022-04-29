Приднестровье

По расчетам экспертов, при возможном взрыве складов боеприпасов в Колбасне, действие ударной волны способно привести к полному разрушению кирпичных стен, железобетонных сооружений в населенных пунктах на расстоянии 4,5 км от эпицентра взрыва.
По расчетам экспертов, при возможном взрыве складов боеприпасов в Колбасне, действие ударной волны способно привести к полному разрушению кирпичных стен, железобетонных сооружений в населенных пунктах на расстоянии 4,5 км от эпицентра взрыва.
Свежие комментарии