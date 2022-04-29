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Приднестровье

Приднестровье

По расчетам экспертов, при возможном взрыве складов боеприпасов в Колбасне, действие ударной волны способно привести к полному разрушению кирпичных стен, железобетонных сооружений в населенных пунктах на расстоянии 4,5 км от эпицентра взрыва.

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