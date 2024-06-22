Лукум «Оранжевое настроение»

Вкус этого лукума Вас очень удивит! Особенно когда вы узнаете основной ингредиент. Поверьте, все кто пробовали, не угадывали! ИНГРЕДИЕНТЫ морковное пюре — 2 стакана сахар — 1,5 стакана кукурузный крахмал — 1 стакан лимон — 1 шт.