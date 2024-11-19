Россияне узнали, в каких цветах встречать Новый Год

Стилист порекомендовала встречать Новый Год в одежде зеленых оттенков Стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова посоветовала надеть одежду в зеленых оттенках, от салатового до изумрудного, чтобы встретить Новый Год.
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