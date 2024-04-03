В телеграме появится чат-бот, где можно будет найти произведения из цифровой коллекции Эрмитажа

Проект сделали с помощью искусственного интеллекта В Телеграм появится новый чат-бот, с помощью которого можно искать произведения живописи, которые размещены в Цифровой коллекции Государственного Эрмитажа.
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