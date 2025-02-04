Правозащитники подали в суд на Трампа из-за его идеи по мигрантам на границе

Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) и другие правозащитные организации подали совместный иск против администрации президента США Дональда Трампа из-за обещания республиканца прекратить предоставление убежища мигрантам на американо-мексиканской границе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии