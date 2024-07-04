Зеленский призвал Трампа огласить его план быстрого завершения конфликта, если он есть, сейчас

Президент Украины Владимр Зеленский призвал бывшего американского лидера Дональда Трампа поделиться своим видением по вопросу урегулирования ситуации, которое эксп и возможно бужущий президент обещает озвучит в случае победы на выборах.
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