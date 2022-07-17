Лавров: ФРГ и Франция «убили» Минск-2, а теперь требуют от Москвы договариваться с Киевом

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что требование канцлера ФРГ Олафа Шольца к Москве заключить с Киевом соглашение о гарантиях напрасно, поскольку такой документ уже был - это Минск-2, который «убили» ФРГ и Франция.