Наш потерянный мир

33 990 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Кутах
    СРАНАЯ чехия. Ни два , ни полтора. ТЬФУ!!! Чий не страна. Нищебродка!Чехия призвала Ев...
  • Дмитрий Полуэктов
    хорошая статья и очень тревожная, что то сильно похоже на то! тем более что турки напрягают с этим "зерном" там явно ...Отказ от освобожд...
  • галина
    Предателей достаточно. Воспитали так, что мать родную продадут за бабло.Авиационный экспе...

Лавров: ФРГ и Франция «убили» Минск-2, а теперь требуют от Москвы договариваться с Киевом

Лавров: ФРГ и Франция «убили» Минск-2, а теперь требуют от Москвы договариваться с Киевом

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что требование канцлера ФРГ Олафа Шольца к Москве заключить с Киевом соглашение о гарантиях напрасно, поскольку такой документ уже был - это Минск-2, который «убили» ФРГ и Франция.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх