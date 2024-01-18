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Прокрастинация сна крадёт у вас драгоценные часы

Прокрастинация сна крадёт у вас драгоценные часы

Это не просто задачи из вашего списка дел — вы тоже можете откладывать отход ко снуОткладывание сна может показаться глупым — в конце концов, кто захочет откладывать такое прекрасное занятие как сон? Но правда в том, что многие из нас действительно откладывают его.

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