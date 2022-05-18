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Ролан Гаррос. Квалификация. 2-й круг. Вихлянцева играет с Чжу Линь, Потапова встретится с Куликовой, Гасанова – с Хон, Мельникова – с Томовой

Пять россиянок выступят сегодня во втором круге квалификации «Ролан Гаррос». Сетка турнира здесь. Ролан Гаррос Париж, Франция 16 мая – 5 июня 2022 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 43 600 000 евро Открытые корты, грунт Квалификация Второй круг Анастасия Потапова (Россия, 1) – Анастасия Куликова (Финляндия) Анастасия Гасанова (Россия) – Присцилла Хон (Австралия) Наталья Вихлянцева (Россия) – Чжу Линь (Китай, 3) Марина Мельникова (Россия) – Виктория Томова (Болгария, 10) Оксана Селехметьева (Россия) – Элизабетта Кочччаретто (Италия).

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