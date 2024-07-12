Победа ВС РФ в украинском конфликте грозит коллективному Западу многими последствиями. Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес предположил, что в этом случае в состав ВС РФ войдут украинские подразделения, что превратится в проблему для объединенной Европы.
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