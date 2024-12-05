«Коммерсант» узнал об опасениях врачей из-за клинических рекомендаций

SC

Serg Che

Всё таки протащили этот западный холивар - установка диагноза только по протащенным к нам западным МКБ (из которых скажем старательно выкинуты диагнозы типа "гомосексуализм" и т.п.)) а теперь установив код диагноза из этого перечня нужно к нему назначения делать ТОЛЬКО из методички которую прописало какое-нить хуепутло (обычно сидящее на содержании у крупных фармкомпаний)) А если напишешь не как там - опираясь на свой многолетний опыт или там жалея карман пациента чё-нить подешевше то тебя смогут теперь засудить - потому что "не по прописанным регламентам назначения бла-бла-бла..."! От ить блядство!....