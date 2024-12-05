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«Коммерсант» узнал об опасениях врачей из-за клинических рекомендаций

«Коммерсант» узнал об опасениях врачей из-за клинических рекомендаций

Врачи опасаются введения в России с 1 января 2025 года обязательных клинических рекомендаций (КР). Об этом сообщает газета «Коммерсант».

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Комментарии
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SC
Serg Che
Всё таки протащили этот западный холивар - установка диагноза только по протащенным к нам западным МКБ (из которых скажем старательно выкинуты диагнозы типа &quot;гомосексуализм&quot; и т.п.)) а теперь установив код диагноза из этого перечня нужно к нему назначения делать ТОЛЬКО из методички которую прописало какое-нить хуепутло (обычно сидящее на содержании у крупных фармкомпаний)) А если напишешь не как там - опираясь на свой многолетний опыт или там жалея карман пациента чё-нить подешевше то тебя смогут теперь засудить - потому что &quot;не по прописанным регламентам назначения бла-бла-бла...&quot;! От ить блядство!....
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