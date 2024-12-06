Глава МИД России Сергей Лавров дал 80-минутное интервью Такеру Карлсону

В 80-минутном интервью американскому журналисту и телеведущему Такеру Карлсону министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил отношения между Москвой и Вашингтоном, прокомментировал испытание ракеты «Орешник», объяснил причины начала спецоперации на Украине и затронул еще много тем.