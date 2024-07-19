Артём Бузинный Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет.
"Новиопия" и “многонационалочка” от Рюрика до наших дней
Комментарии
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Игорь Ямкач
Какой на фиг НОВИОП, у меня намешано; татары, украинцы, литовцы, поляки, белорусы и фиг еще знает кто. Еще в далекие 80-е, служа в Советской армии, на вопрос о национальности, отвечал, вроде как шутя, советский человек. А сейчас понимаю, что так оно и есть.
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1 час.
Людмила Фирстова
Игорь, у нас практически все с таким набором генов... Все мы русские по духу
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1 час.
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