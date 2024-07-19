"Новиопия" и “многонационалочка” от Рюрика до наших дней

Игорь Ямкач

Какой на фиг НОВИОП, у меня намешано; татары, украинцы, литовцы, поляки, белорусы и фиг еще знает кто. Еще в далекие 80-е, служа в Советской армии, на вопрос о национальности, отвечал, вроде как шутя, советский человек. А сейчас понимаю, что так оно и есть.