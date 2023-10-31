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Спецслужбы России узнали, что за поджогом дома Шария стоит ОПГ «Химпром»

Спецслужбы России узнали, что за поджогом дома Шария стоит ОПГ «Химпром»

Неизвестные попытались поджечь дом украинского блогера Анатолия Шария на территории Испании. Российские спецслужбы выяснили, кто стоит за этим преступлением, рассказал РИА Новости источник в силовых ведомствах РФ.

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