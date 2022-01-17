Спецборт ФСБ России замечен в Венесуэле и на Кубе – СМИ

После того, как МИД РФ подтвердил устами замглавы внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова возможное размещение на территории Кубы и Венесуэлы военных баз Российской Федерации, а также крылатых ракет, к этой теме приковано особое внимание.
После того, как МИД РФ подтвердил устами замглавы внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова возможное размещение на территории Кубы и Венесуэлы военных баз Российской Федерации, а также крылатых ракет, к этой теме приковано особое внимание.
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