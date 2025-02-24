"Известия": 42 американских фильма выйдут в прокат в России в 2025 году

В России в текущем году выйдут в прокат минимум 42 американских фильма. Об этом пишут "Известия". В число основных новинок вошли "Балерина" из вселенной "Джон Уик", триллер Мэла Гибсона "Особо опасный пассажир" с Марком Уолбергом, хоррор "Обезьяна" Осгуда Перкинса по рассказу Стивена Кинга, "Шоугерл" с Памелой Андерсон, "Под огнем" Алекса Гарленда, вторая часть "Горизонтов" Кевина Костнера, а также семейное фэнтези "Очи" с Уиллемом Дефо, Эмили Уотсон и Финном Вулфхардом в главных ролях.