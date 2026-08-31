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«Ну что, победили?»: одесситы жалуются на рост цен и дефицит товаров в магазинах

«Ну что, победили?»: одесситы жалуются на рост цен и дефицит товаров в магазинах В сети опубликовано записанное одной из жительниц Одессы видео, в котором она жалуется.

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