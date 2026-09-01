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Царьград

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Новый налоговый вычет по страховым договорам с 1 сентября. Кто и сколько получит

Новый налоговый вычет по страховым договорам с 1 сентября. Кто и сколько получит

Граждане России уже с 1 сентября 2026 года имеют право на получение нового налогового вычета. Речь о налоговом вычете по страховым договорам.

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