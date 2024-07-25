Японцы напали на южнокорейскую к-поп группу BTS

Южнокорейскую к-поп группу BTS вновь втянули в конфликт между Японией и Кореей. Все началось с того, что на одном из каналов SNS, где часто выкладывают новости из Японии, появилось видео с к-поп айдолами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии