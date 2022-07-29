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VII Международные спортивные игры «Дети Азии» стартовали в Приморье

VII Международные спортивные игры «Дети Азии» стартовали в Приморье

В приветственном адресе участникам игр президент России Владимир Путин отметил, что за последние годы международные спортивные игры «Дети Азии» завоевали популярность, они продвигают принципы олимпизма и развивают гуманитарное сотрудничество.

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