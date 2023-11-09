В Туле появятся пять новых площадок для выгула собак

В Туле в ноябре обустроят пять новых площадок для выгула собак. Об этом в ходе еженедельного оперативного совещания доложил глава городской администрации Илья Беспалов, передал корреспондент Тульской службы новостей.
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