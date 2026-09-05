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Спорт Уик-Энд

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Тренер ЦСКА Игдисамов - о пенальти в ворота «Зенита» и о мнении Семака

Тренер ЦСКА Игдисамов - о пенальти в ворота «Зенита» и о мнении Семака

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал пенальти, назначенный в ворота «Зенита» в матче 7-го тура Альфа-Банк РПЛ между командами, упомянув наставника сине-бело-голубых Сергея Семака.

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