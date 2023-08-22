Наверное, сразу стоит сказать: аргументы, о которых пойдет речь, они придуманы там. А то, что наши некоторые блогеры и СМИ это подхватили – вот за это автор ответственности не несет, ибо придумано было не им.
Су-35: не так хорош, как хотелось бы?
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Misha Glusch
ну, лучше не доводить до дуэлей
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16 час.
НП
Наталья Павлова
О чём эти западные СМИшники рассуждают, когда СУ-24, изготовленный задолго до СУ-27 и уж тем более до СУ-35 заставил экипаж "Дональда Кука" обдрес..., пардон, обосра..., пардон, ну, в общем, случилась с ними медвежья болезнь, когда он имитировал атаку на эсминец. Наши СУшки хороши, маневрены, но и мастерство пилотов позволяет выполнять такие вещи, которые западники не могут выполнить и только верещат об опасном сближении, об опасном ведении полета русских, и заставляет всех этих американских, британских и т. д. пилотов сматываться, но и завидовать.
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16 час.
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