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Ozon возобновил работу в Белгородской области спустя неделю после удара БПЛА

Ozon возобновил работу в Белгородской области спустя неделю после удара БПЛА

Но постаматы маркетплейса все еще не функционируют Ozon снова принимает и доставляет заказы по региону спустя неделю после ракетного удара ВСУ по сортировочному центру и хабу доставки в Белгороде, сообщает "Коммерсантъ".

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