Какой церковный праздник отмечают 14 мая 2024 года: день пророка Иеремии и преподобного Пафнутия Алёна ЮрьеваУникальное переформулирование: Сегодня, 14 мая 2024 года, в православной церкви России отмечается ряд памятных событий, связанных с жизнью различных святых христиан.