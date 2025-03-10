Книги для женщин: удивительные судьбы и романтические истории со всего мира!

Среди них: «Тридцать дней в Париже», «Ближний круг госпожи Тань» и «Воспитание бабочек». Романтика и сила судьбы «Доля вероятности» Ребекка Яррос «Доля вероятности» Ребекка Яррос Предоставлено Пресс-службойОт автора бестселлеров «Четвертое крыло» и «Железное пламя»! Пронзительный роман о невероятной силе совпадений и любви.