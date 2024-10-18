Собянин: 200 зданий школ и детсадов планируется построить до 2027 года

Столичный мэр раскрыл планы по строительству на ближайшие годы.До 2027 года в Москве собираются построить 7,3 миллиона квадратных метров жилья, в том числе семь миллионов "квадратов" по программе реновации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- За ночь разнесли крупнейший порт Украины и корабли: До 10 "Искандеров", следом "Ониксы". Третьи сутки горит таинственный объект в Николаеве
- "Сокрушительный удар" Орбана после скандала из-за русских: Евродепутаты пели и аплодировали
- "Пентагон отлично понял": Кедми назвал фразу Путина, которая отрезвила власти США
Свежие комментарии