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«Миннесота» продлила форварда Гринуэя на 3 года с кэпхитом 3 млн долларов

«Миннесота» объявила о подписании нового контракта с форвардом Джорданом Гринуэем.  Соглашение с 24-летним американцем рассчитано на 3 сезона, средняя зарплата составляет 3 миллиона долларов.

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