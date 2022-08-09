В Москве застройщики продают все меньше апартаментов

С 2020 года девелоперы сокращают предложение апартаментов на рынке новостроек Москвы. Если во II квартале 2020 года доля апартаментов составляла 24%, то во II квартале 2022 года она снизилась до 18%, сообщили "Известиям" аналитики «Метриум».