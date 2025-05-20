«Рособоронэкспорт» обсудит в Минске кооперацию предприятий ОПК России и Беларуси

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. «Рособоронэкспорт» обсудит на Международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2025 в Минске кооперацию между предприятиями ОПК России и Белоруссии для производства продукции, совместно выводимой на мировой рынок.