"Мы умнеем, но не сразу": мигрантов-радикалов в Россию завозили целенаправленно

Русский Колоколъ Проспект Мира в Москве - "Комсомольская правда"/Globallookpress Это интервью произвело эффект разорвавшейся бомбы: в парламенте взяли на себя ответственность! Такого не было со времен фразы Ельцина "Я ухожу".
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