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Царьград

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Vogue сообщил о возврате кружевных легинсов в моду осенью 2026

Vogue сообщил о возврате кружевных легинсов в моду осенью 2026

Vogue сообщает о возвращении в моду кружевных легинсов, популярных в 1980-х годах благодаря Мадонне. Восстановление популярности происходит осенью 2026 года после показов Vaquera и Yuhan Wang, активно интегрируя их в уличный стиль.

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