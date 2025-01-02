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Тайная доктрина

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ВС РФ вышли к окраинам Петропавловки, продолжая продвижение к границам Днепропетровской области

ВС РФ вышли к окраинам Петропавловки, продолжая продвижение к границам Днепропетровской области

ВС РФ вышли к окраинам Петропавловки, продолжая продвижение к границам Днепропетровской области На Харьковском направлении подразделениями «северной» группировки ВС РФ нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады и двух бригад теробороны противника в районах населенных пунктов Липцы, Сосновка, Покаляное и Вильча, в результате чего украинские формирования потеряли до 40 военнослужащих, три 122 мм гаубицы Д-30 и одну единицу автомобильной техники.

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