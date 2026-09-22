Башкортстанда сәүдә үзәгендә янгында дүрт кеше һәлак булган

Стәрлетамакта «Солнечный» сәүдә үзәгендә янгында дүрт кеше һәлак булган. Бу хакта Башкортстан Республикасының ашыгыч хезмәтләре хәбәренә таянып, ТАСС яза.
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