СМИ: В Киеве, Харькове и Одессе произошли взрывы

В Одессе, Харькове и Киеве произошли взрывы, сообщает украинское издание «Общественное». По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога была объявлена в Киеве, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой и Киевской областях.
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