15-ый патч для Sons of the Forest добавляет новый тип каннибала, действия Кельвина, но...

15-ый патч для Sons of the Forest добавляет новый тип каннибала, действия Кельвина, новый наряд и не толькоEndnight Games выпустила пятнадцатый крупный патч для своей песочницы на выживание Sons of the Forest, добавляющий новый контент, а также вносящий улучшения и исправления ошибок.