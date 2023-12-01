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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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15-ый патч для Sons of the Forest добавляет новый тип каннибала, действия Кельвина, но...

15-ый патч для Sons of the Forest добавляет новый тип каннибала, действия Кельвина, но...

15-ый патч для Sons of the Forest добавляет новый тип каннибала, действия Кельвина, новый наряд и не толькоEndnight Games выпустила пятнадцатый крупный патч для своей песочницы на выживание Sons of the Forest, добавляющий новый контент, а также вносящий улучшения и исправления ошибок.

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