«На кону репутация и миллиарды»: Путин дал спецзадачу Силуанову

В правительстве назревает кризис вокруг проекта отечественного легкого самолета «Байкал». По информации из правительственных кругов, президент России Владимир Путин лично поручил министру финансов Антону Силуанову в кратчайшие сроки разрешить возникшие проблемы.
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